Tom Boonen zet mee zijn schouders onder nieuw en ambitieus wielerproject

Classified Cycling, waar onder meer Tom Boonen ambassadeur van is, richt samen met Belgian Cycling Factory het eerst profteam in het gravelcircuit op. Het team telt vijf renners.

Het Classified x Ridley Factory Team begint voorlopig met één Belg, Daan Grosemans. Daarnaast zijn er nog Nederlander Piotr Havik en Britten Toby Perry, Annabel Fisher en Freya Rawlins.

Classified sponsorde vorig jaar als Piotr Havik als individuele renner, maar breidt zijn investering in de wielersport nu dus uit. Onder meer de UCI Gravel World Series en de Gravel Earth Series staan op het programma.

"Enkele grote sponsors wilden mee hun schouders zetten onder het Classified Factory Team, wat ons nu toelaat om ons eenmansteam te versterken en een versnelling hoger te schakelen met Classified-Ridley", zegt Boonen.

"We staan aan de start van een heel mooi verhaal. We geloven heel sterk in de gravelscene en zullen die duurzaam blijven ondersteunen", gaat Boonen nog verder. Het team wordt volgende zaterdag officieel voorgesteld op Velofollies in Kortrijk.