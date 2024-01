Wereldbeker op de schop? Bondscoach Vanthourenhout geeft duidelijk zijn mening

Tijdens het WK veldrijden in Tabor buigt de UCI zich over de toekomst van de Wereldbeker veldrijden. Bondscoach Sven Vanthourenhout is alvast duidelijk wat hij verwacht van de toekomst.

Al het hele seizoen wordt de Wereldbeker veldrijden op de korrel genomen. Er wordt geklaagd over te veel manches, over dure verplaatsingen of er komt kritiek van de UCI-voorzitter zelf op renners die bewust manches overslaan. Belgisch UCI-topman Peter Van den Abeele kondigde alleszins al aan dat er wordt gekeken naar het format van de Wereldbeker voor het seizoen 2024-2025. Wordt het aantal manches dan opnieuw beperkt? Minder manches in België Bondscoach Sven Vanthourenhout is er alleszins geen fan van. Hij pleit voor een behoud van de Wereldbeker als belangrijkste klassement en dat er genoeg manches zijn in het buitenland, desnoods met minder manches in België. "Ik vind het niet slecht dat ze hier en daar naar het buitenland moeten om een Wereldbeker te rijden. Dat gebeurt hooguit vijf keer op een seizoen", zegt Vanthourenhout bij Wielerflits. Hij maakt onder meer de vergelijking met het wegwielrennen, waar renners naar alle uithoeken van de wereld vliegen. Die paar keer met het veldrijden valt dus wel mee, vindt de bondscoach.