Fikse kater voor ploegmaat van Mathieu van der Poel: "Heb het zelf beetje gezocht"

Dinsdag vertrok Robby Ghys naar het Spaanse Denia. Daar kon hij zijn ploegmaten vergezellen op de stage.

Bye bye winter in België, maar ook de ontgoocheling van het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Achteraf gekeken zegt Robbe Ghys dat hij beter niet had deelgenomen aan de puntenkoers.

“Nochtans was er niets dat aanwees dat ik op een offday kon stoten. Ik ben kerngezond, de waardes die ik trap zijn prima. Alleen had ik in aanloop naar die opdracht veel te weinig op de velodroom kunnen trainen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ghys wil meer en meer inzetten op de weg en dat heeft hij op het EK baanwielrennen cash betaald. Hij maakte fouten die hij eigenlijk niet mocht maken.

“Ik heb het onheil een beetje gezocht door in het begin van het nummer niet mee te zijn. Nadien werd er natuurlijk op mijn wiel gekoerst. Dat was het goed recht van die jongens. Zondag had ik er nog de pest in, maar inmiddels heb ik mijn optreden op dat EK achter me gelaten.”

Alpecin-Deceuninck lijkt Ghys als lead-out te willen gebruiken dit jaar, met als absolute apotheose in de Tour de France. Het zal goed plannen worden als hij nog een rol van betekenis wil spelen in het baanwielrennen naast zijn wegkoersen.