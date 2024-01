Kasteelcross in Zonnebeke weet dan toch enkele grote namen te strikken

De Exact Cross van zaterdag in Zonnebeke moet opboksen tegen de Wereldbekermanche van zondag in Benidorm. Daardoor zijn er maar weinig toppers aanwezig.

De concurrentie met de cross in Benidorm is moordend voor de organisatie van de veldrit in Zonnebeke die zaterdag gereden wordt.

Toch wist de organisatie enkele grote namen te strikken. Zo won Tim Merlier vorig jaar in Zonnebeke en is hij ook dit jaar van de partij.

Ook aanwezig is regerend wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch. In het parcours van 2800 meter zitten ook 780 meters gravel.

Wie ook naar Zonnebeke afzakt is Europees kampioen Michael Vanthourenhout. Hij gaf maandag nog forfait in Otegem door ziekte, maar is in Zonnebeke er wel weer bij.

Andere deelnemers zijn onder andere Lander Loockx, Yordi Corsus, Tom Meeusen en Vincent Baestaens, zo laat de organisatie nog weten.