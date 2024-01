Organisatie van cross in Benidorm houdt hart vast voor nieuwe miserie

De cross in Benidorm liep vorig jaar uit de hand. Omdat er meer volk dan verwacht aanwezig was, werd het bij momenten gevaarlijk voor de renners.

De cross is al enkele jaren meer dan enkel een Vlaams product. De Wereldbeker heeft verschillende landen in zijn programma opgenomen, waaronder ook Spanje met de cross in Benidorm.

Vorig jaar waren er maar liefst 18.000 toeschouwers aanwezig. Een overrompeling die ervoor zorgde dat het voor de renners niet altijd even veilig was. En dit jaar wordt er nog meer volk verwacht, zo is te horen bij de organisatie, zeker nu de Grote Drie present tekenen.

Chris Mannaerts van Flanders Classics begint normaal pas op donderdag met de voorbereiding van een Wereldbekermanche, maar is in Benidorm al sinds maandag aan de slag om alles in goede banen te leiden.

“We plaatsen dranghekken zodat het publiek verder verwijderd blijft van de renners. Vorig jaar was het moeilijk voor de renners om van de camper naar het podium en terug te geraken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Onder druk van het publiek dreigden hekken soms te begeven. We hebben ook een extra brug gebouwd waar het publiek het parcours kan kruisen. We zijn extra voorzichtig nu.”