Michael Vanthourenhout onthult hoe hij het verschil maakte op weg naar zijn derde zege

Europees kampioen Michael Vanthourenhout mocht in Zonnebeke voor een derde keer zegevieren dit seizoen. In eigen streek kon hij zo opnieuw wat vertrouwen tanken.

Het crossseizoen van Michael Vanthourenhout was er één van veel pieken en dalen. Hij pakte in november dan wel zijn tweede opeenvolgende Europese titel, maar verder kon hij niet echt overtuigen. Vooral door ziekte en pech.

Maar de laatste weken lijkt het toch beter te gaan. In Gullegem kon Vanthourenhout toch zijn tweede zege van het seizoen boeken, in Zonnebeke volgde zijn derde. "Ik hecht hier veel waarde aan, het is toch een tv-cross zou onze baas Jurgen Mettepenningen zeggen."

Verschil gemaakt

"Het was ook moeilijk om iemand uit het wiel te rijden. Ik voelde dat Gianni (Vermeersch, red.) en ik de beteren waren, dus ik ben blij dat ik uiteindelijk aan het langste eind kon trekken. Maar Gianni reed ook een verdienstelijke wedstrijd."

"Tim (Merlier, nvdr.) maakte redelijk wat fouten, maar die heeft natuurlijk andere prioriteiten op dit moment", verwijst Vanthourenhout naar het wegwielrennen. "Dus op dat gebied kon ik wel het verschil maken."