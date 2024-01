Paul Herygers ziet het niet gebeuren bij Wout van Aert: "Als hij slim is, houdt hij toch het been stijf"

Wout van Aert duikt zondag voor de laatste keer het veld in dit seizoen. Maar zou Van Aert het veldrijden niet eens een hele winter laten voor wat het is?

Voor het veldritseizoen verklaarde Mathieu van der Poel dat hij erover nadacht om eens een volledige winter niet te crossen, om gewoon te kunnen trainen in Spanje. Maar na zijn overmacht van dit seizoen lijkt dat toch niet meer aan de orde.

Wout van Aert besloot om dit jaar het crossen wat te beperken. Hij reed minder crossen en begon ook met een mindere vorm aan dat veldritseizoen. Bestaat de kans dat hij ook eens het crossen een seizoen laat schieten?

Blijven crossen

"Veldrijden ligt Wout nauw aan het hart. Zoals ik dat nu kan inschatten, zal het bij hem er altijd wel bijhoren in de winter", zegt zijn ploeegleider Jan Boven bij Sporza Daily. "Bij zijn huidige ploeg weten ze dat de cross deel uitmaakt van Wouts winter", vult Paul Herygers aan.

"Dat durven ze hem niet af te nemen. Maar mocht hij nu naar pakweg een Duitse ploeg verhuizen, dan weet ik niet of die nog staan te springen voor een Van Aert in het veld. Als hij slim is, houdt hij toch het been stijf. Wij, als supporters en commentatoren, kunnen hem namelijk niet missen in het veld."