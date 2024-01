Ploegleider van Wout van Aert ziet één teleurstelling: "Dat viel een klein beetje tegen"

Wout van Aert kon dit seizoen nog maar twee keer winnen in het veld, telkens wanneer Mathieu van der Poel niet aan de start stond. Toch zijn ze bij Visma-Lease a Bike tevreden hoe het loopt.

Vorig seizoen nam Wout van Aert bijna altijd de bovenhand van Mathieu van der Poel in het veldrijden. Tot op het WK in Hoogerheide, waar Van der Poel plots toch zijn topvorm vond en zijn vijfde wereldtitel pakte.

"Vorig jaar was winnen écht het doel voor Wout. Hij wou proberen om wereldkampioen te worden in het veld", zegt ploegleider Jan Boven bij Sporza Daily. Maar dat lukte vorig jaar niet en dus gooiden ze het roer om.

Teleurstelling in Baal

"Deze keer hebben we het anders aangepakt, met wat meer vrijheid. Iets meer relaxed. Ik denk dat Wout goed was, maar niet héél goed", stelt Boven. "Als hij héél goed was geweest, had hij Mathieu meer partij moeten kunnen geven."

"In Hulst was hij echt héél goed, maar hij had materiaalpech. Toen dachten we dat hij in Baal kon meedoen voor de zege. Dat viel een klein beetje tegen." Van der Poel won in Baal met overmacht, Van Aert eindigde bijna op 2 minuten.