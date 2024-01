Tim Merlier zet beste resultaat neer in zijn laatste cross: "Maar daar liep het toch wat fout"

Tim Merlier heeft zijn uitstapje naar het veldrijden afgesloten met een derde plaats in Zonnebeke. Hij moest in de laatste rondes Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch laten rijden.

Het veldrijden is al enkele jaren geen prioriteit meer voor Tim Merlier, hij beperkt zich slechts tot enkele crossen. Zonnebeke was zijn vierde cross van het seizoen en hij zette meteen zijn beste resultaat neer met een derde plaats.

"Ik kan zeker leven met mijn derde plaats. Ik heb te weinig crossgevoel en ook de snelheid in de bochten zat niet goed. Vroeger reed ik altijd op tubes met minder profiel op het ijs. Maar dat was vandaag geen optie, want ik maakte te veel fouten."

Normaal gezien probeert Merlier altijd wat andere renners in de gaten te houden, maar dat lukte nu niet. Michael heeft een heel aparte techniek. In het West-Vlaams zeggen we "hij kapt af". Dus zijn lijn kon ik niet volgen."

AlUla Tour

Ondanks de korte uitstap naar het veld, is Merlier wel tevreden. "Mijn veldritwinter was kort, maar ik ga met een goed gevoel naar huis." Op 30 januari rijdt Merlier in de AlUla Tour zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen.