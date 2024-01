Tom Boonen is het zeker: "Hij wordt dé man van het voorjaar"

Het veldritseizoen is nog volop bezig, maar toch staat het (Vlaamse) voorjaar op de weg al opnieuw voor de deur. Over iets meer dan een maand wordt de Omloop Het Nieuwsblad al gereden.

Op 24 februari gaat de Omloop Het Nieuwsblad van start in Gent, een dag later staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. Heel ver weg is het openingsweekend dus niet meer. En dus is de vraag: wie wordt de man van het voorjaar?

Voor Tom Boonen, die drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix won, is het wel al duidelijk. "Iedereen die deze winter zijn tv heeft opzet, zal wel in dezelfde richting wijzen", zegt hij bij Sporza.

Mathieu van der Poel

"Ik denk dat we Mathieu van der Poel weer heel veel vooraan zullen zien rijden", stelt Boonen nog. Vorig jaar won Van der Poel Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en werd hij tweede in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.

En Boonen stelt ook waarom hij denkt dat Van der Poel opnieuw veel zal meedoen voor de zege. "Hij zit op een niveau waar ik hem nog niet op gezien heb." Het is nu zaak voor de Nederlander om dat niveau ook vast te houden.