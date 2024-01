Gianni Vermeersch blikt terug op veldritseizoen: "Daar viel het echt tegen"

Gianni Vermeersch crosste zaterdag in Zonnebeke. Hij werd tweede in de Kasteelcross, meteen ook zijn laatste veldrit van het seizoen.

In schoonheid eindigen, dat was het doel van Gianni Vermeersch op de Kasteelcross in Zonnebeke. Op Michael Vanthourenhout stond geen maat, maar Vermeersch pakte wel een heel knappe tweede plek.

“Michael Vanthourenhout reed hier met een pak overschot rond. Hij sprong bovendien heel vlotjes over de balken en op die plaats kwam ik dan altijd weer in de problemen. Daar maakte hij het verschil”, was Vermeersch heel erg eerlijk in het flashinterview.

De tweede plek stemde hem dan ook geluk, in tegenstelling tot wat er vorige week gebeurde op het BK veldrijden in Meulebeke. Daar moest Vermeersch noodgedwongen opgeven.

“Ik was niet gestart in Meulebeke om voortijdig af te draaien. Het viel me daar tegen. Ik ben blij dat ik mijn veldritseizoen vandaag heb kunnen afsluiten met een tweede plaats.”

De focus gaat nu volledig naar de weg, maar deze veldrit was ideaal om de nodige intensiteit op te bouwen. Op training is dat zo goed als niet te simuleren, Vermeersch is dan ook blij weer een stukje gecrosst te hebben deze winter.

“Ik had een doel om dit alles tot een goed einde te brengen en ik was gemotiveerd om mooie resultaten te behalen. Mijn seizoen nu verliep ook stukken beter dan vorig jaar, want dat was ronduit rampzalig”, besluit hij.