Marcel Kittel stelt iets opmerkelijk vast bij Wout van Aert: "Dat valt mij een beetje tegen"

Wout van Aert duikt zondag in Benidorm voor het laatst het veld in. Daarna richt hij zich opnieuw op de weg, met toch opnieuw wel wat druk.

Door zijn crossseizoen te beperken wil Wout van Aert pas pieken in de weken van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daardoor komt er natuurlijk iets meer druk te liggen op die twee wedstrijden.

Met wie Van Aert dit keer geen rekening zal moeten houden, is Tadej Pogacar. De Sloveen draaide vorig jaar iedereen door de gehaktmolen en kwam solo aan in Oudenaarde. Zal dat in het voordeel zijn van Van Aert?

"Ik denk dat het in deze situatie, met zo'n goede Mathieu van der Poel, zal het eerder een nadeel zijn", zei Tom Boonen bij Sporza op de fietsbeurs VELOFOLLIES. Er zullen bondgenoten nodig zijn om de wereldkampioen te kloppen.

Negatieve vibe

Marcel Kittel pikte daarop in. "Wat mij een beetje tegenvalt met Wout van Aert, is dat er een soort negatieve vibe rond hem ontstaat. Maar hij blijft nog altijd een toprenner en hij heeft zo veel potentie."

"Of Pogacar dan die wedstrijden rijdt of niet, Van Aert heeft gewoon ontzettend veel talent. Ik ben wel benieuwd en geloof zeker in hem." De steun van de Duitse ex-topsprinter heeft Van Aert dus alvast.