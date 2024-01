Bijzonder veel lof voor Wout van Aert: "Dat kun je niet geloven"

Wout van Aert pakte in Benidorm zijn derde zege van het seizoen in het veld. Net op het goede moment, stelt Paul Herygers.

Een heel seizoen lang moest Wout van Aert zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. Maar in Benidorm was dat toch anders. Van der Poel versnelde op de hellende asfaltstrook, maar Van Aert lossen lukte niet.

"Dit presteren, kun je niet geloven", zegt Paul Herygers bij Sporza. "Als je een cross moet winnen om je weer mentaal te kunnen martelen richting het wegseizoen, dan was het vandaag. Hij lapt het toch wel, zeker."

Van Aert kan hier maanden mee verder

In tegenstelling tot vorig jaar met het WK in Hoogerheide kan Van Aert nu wel met een goed gevoel aan zijn voorbereiding op de weg beginnen. Het verschil met Van der Poel was veel kleiner dan in de kerstperiode.

"Dat hij het nu net doet, in de laatste seconden van zijn laatste cross, is wel erg straf. En ik denk dat hij dat ook nodig had. Hier kan hij enkele maanden op teren", stelt Herygers nog.