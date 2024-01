Bondscoach Vanthourenhout is het zeker: "Dit wordt de sleutel op het WK"

Over zo'n twee weken staat het WK veldrijden op het programma in Tabor. Bondscoach Sven Vanthourenhout weet waar de sleutel zal liggen.

Het WK veldrijden wordt net als in 2015 in het Tsjechische Tabor gereden. Mathieu van der Poel werd toen op zijn 19de daar voor het eerst wereldkampioen. Dit jaar kan hij er voor de zesde keer wereldkampioen worden.

De Nederlander is de grote favoriet, maar toch kan er nog één iets roet in het eten gooien. Sneeuw of een bevroren ondergrond zou nog het grootste obstakel kunnen worden. "Ik houd het weerbericht al enkele weken in de gaten", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Sporza.

"Het weer wordt de sleutel op het WK", weet de bondscoach. "Krijgen we ijs, sneeuw of vorst? We zullen zien." Momenteel worden er volgende week geen vriestemperaturen verwacht, op de dag van het WK zou de temperatuur zelfs rond de 10 graden liggen.

Ongeslagen in Tabor

Maar het parcours in Tabor ligt Van der Poel ook als gegoten. Van de zeven keer dat hij er aan de start stond, won Van der Poel altijd. Wie de Nederlander wil verslaan, zal dus een bijzonder hoog niveau moeten halen.