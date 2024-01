Bondscoach Vanthourenhout zet Belgen nog eens op scherp voor het WK veldrijden in Tabor

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden in Tabor. Maar valt er wel iets te doen aan Mathieu van der Poel?

Benidorm was de laatste cross voor Tom Pidcock en Wout van Aert, de concurrentie zal van Nederlanders en Belgen moeten komen. Onder meer Iserbyt, Nys en Vanthourenhout zullen Van der Poel het vuur aan de schenen leggen.

Maar bondscoach Vanthourenhout is ook bijzonder realistisch over de winstkansen van de Belgen in Tabor. We moeten niet rond de pot draaien. Mathieu Van der Poel kan en zal waarschijnlijk dé man worden in Tabor", zegt hij Belga.

Waterkansje voor de Belgen

"Hij heeft ook zelf gezegd dat het WK het hoogtepunt van zijn veldritcampage moet worden." Maar toch wil de bondscoach de Belgen scherp houden. Zondag in Benidorm eindigde Van der Poel plots vijfde en stonden er drie Belgen op het podium.

"Er is altijd een kans en dan moeten wij klaar zijn om die te grijpen", stelt Vanthourenhout. "In principe is de kans dat er iets gebeurt heel klein, en wij wensen niemand pech toe. Maar als het gebeurt, moeten we klaar zijn."