Lotte Kopecky duidt haar grootste doel in het voorjaar aan, maar beseft ook het gevaar

Lotte Kopecky wil opnieuw scoren in het klassieke voorjaar. Al staat één wedstrijd toch hoog op haar lijstje.

Het programma van Lotte Kopecky voor het voorjaar ziet er bijna identiek uit als de vorige jaren. Enkele Nokere Koerse staat dit jaar niet op haar programma, omdat ze in Hongkong nog punten moet scoren op de piste voor de Olympische Spelen.

Met de Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik rijdt ze bijna alle grote wedstrijden van het voorjaar.

Parijs-Roubaix

Vooral de maand april wordt het belangrijkste voor Kopecky. "Ik kijk het meest uit naar Roubaix, maar ik zeg bewust de maand april omdat het gevaarlijk is alles op één wedstrijd te zetten", zegt ze bij HLN.

Parijs-Roubaix is namelijk de enige kasseiklassieker die Kopecky nog niet kon winnen. In de eerste editie in 2021 werd ze 15de, in 2022 moest ze enkel Longo Borghini laten voorgaan, vorig jaar werd Kopecky zevende.