Nys als uitdager van Van der Poel op het WK? Paul Herygers onthult hoe het kan

Van Aert en Van der Poel zorgden voor veel spektakel in Benidorm, maar ook anderen reden zich in de kijker. Onder meer Thibau Nys was daarbij.

Op een bepaald moment waren Van der Poel en Van Aert alleen weg in Benidorm, enkel Thibau Nys kon zich nog tussen de twee plaatsen. Op de hellende asfaltstrook moest hij de twee dan wel laten rijden.

Nys viel dan ook nog en moest daar even van bekomen. Dat lukte en dankzij een goede laatste ronde klopte Nys Iserbyt nog voor de laatste podiumplaats. En dat deed bijzonder veel deugd bij Nys, want hij stond niet meer op het podium sinds 1 november.

WK veldrijden

Paul Herygers was dan ook onder de indruk. "Thibau Nys wordt derde nadat hij zichzelf had moeten heruitvinden. Hij staat op het podium, dat is heel sterk. Natuurlijk moeten we hem ook niet nerveus maken", zegt hij bij Sporza.

Herygers doelt op het WK veldrijden in Tabor, over twee weken. "Ik zie in hem toch iemand die op de sneeuw kan rijden. Ook hier deinsde hij niet terug voor een gravelparcours dat niemand kende", stelt Herygers nog.

Maar Van der Poel kloppen, wordt toch moeilijk. "Daar is niemand bekwaam om hem te volgen. Enkel het weer laat niet met zich sollen. Dat kan een ambetant ventje worden."