Tom Boonen heel hard onder de indruk van Arnaud De Lie: "Dat zie je zelden"

Arnaud De Lie wordt weleens de "nieuwe Tom Boonen" genoemd. Tom Boonen zelf gelooft ook sterk in het Waalse supertalent.

Met negen overwinningen in zijn eerste profjaar en tien zeges in zijn tweede jaar maakte Arnaud De Lie bijzonder veel indruk. De Stier van Lescheret overtuigde ook Tom Boonen, die hem onlangs goed leerde kennen.

"Alles wat ik dacht, is waar. Het is een coole stier, no-nonsense", zegt Boonen bij Sporza. "Arnaud is heel sterk, mentaal en fysiek. The sky is the limit voor hem. Kijk naar het EK", doelt Boonen op de fenomenale lead-out van De Lie voor Wout van Aert. "Zulke nummers zie je zelden."

Veel druk voor De Lie

De Lie is nog altijd maar 21, in maart wordt hij 22, en toch moet hij nu al het gewicht van de volledige ploeg dragen. Maar volgens Boonen moet dat echter geen probleem vormen, De Lie kan een voorbeeld nemen aan Boonen.

"Misschien kan hij kopiëren wat ik ooit gedaan heb bij het beginnende Quick Step. Wij waren ook niet zo goed in het begin. Arnaud moet in staat zijn om tussen de toppers te eindigen. Winnen, dat zeg ik niet, maar hij zal meedoen voor winst."