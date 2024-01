Wout van Aert spreekt klare taal over Mathieu van der Poel: "Het is gewoon de logica zelf"

In zijn laatste cross van het seizoen heeft Wout van Aert dan toch eens kunnen winnen met Mathieu van der Poel aan de start. Het verschil met de kerstperiode was duidelijk merkbaar.

Wout van Aert kwam met een andere ingesteldheid aan de start van het veldritseizoen. Mathieu van der Poel deed dat niet en dus moest Van Aert telkens zijn meerdere erkennen in de wereldkampioen. Niet makkelijk.

"Dan moest ik toch telkens vijf minuten nadenken en weten waar ik vandaan kwam. Ik ben eerlijk genoeg om toe te geven dat het niet altijd gemakkelijk was om de verwachtingen aan de kant te schuiven en het grotere plaatje te blijven bekijken", zegt hij bij HLN.

Later aan trainingen begonnen

Van Aert stelt dat hij na het wegseizoen echt nood had aan rust voordat hij opnieuw kon opbouwen richting het nieuwe seizoen. Hij vertrok in oktober nog op vakantie, toen Van der Poel in Spanje al opnieuw begon te trainen.

Met drie tot vier weken training in de benen was de concurrentie aangaan met Van der Poel in de kerstperiode dan ook moeilijk. "Je kunt heel veel willen en hopen, maar er bestaan geen sprookjes. Het is de logica zelf dat ik Mathieu geen partij kon geven."