Dirk De Wolf heeft geen goed nieuws voor Wout van Aert over Mathieu van der Poel

Wout van Aert pakte zondag de bloemen in Benidorm. Toch is de hegemonie van Mathieu van der Poel daar nog helemaal niet mee doorbroken.

Mathieu van der Poel had tot vorige week een tien op tien behaald in het veldrijden, maar zondag werd hij dan toch geklopt. Wout van Aert won de Wereldbekercross in Benidorm.

Dirk De Wolf vertelde tijdens de wielerbeurs Velofollies bij Karl Vannieuwkerke dat Mathieu van der Poel bijlange nog niet aan het pieken is.

“De vraag die iedereen zich dan stelt is of hij nog kan verbeteren voor het wegseizoen?”, zegt De Wolf over de Nederlander. “Hij kan nog beter, hoor ik van een van zijn beste trainingsmaten (Niels Verdijck, red), met wie ik wekelijks contact heb.”

En blijkbaar is er nog heel veel ruimte voor progressie, wat belooft voor de klassiekers dit voorjaar. “En dan heeft er weer eentje problemen, zeker?”, wijst De Wolf naar Wout van Aert met minder goed nieuws.

De verhoudingen die in de cross duidelijk werden zouden ook wel eens op de weg te zien kunnen zijn. De Wolf maakt een vergelijking met de Formule 1.

“Ook daar heb je altijd Max Verstappen die wint. Je denkt dat je zelf over een goeie auto beschikt, maar dan is er altijd iemand die beter is”, besluit De Wolf.