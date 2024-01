Johan Museeuw gaat gewaagde weddenschap aan over het voorjaar van Wout van Aert

Het crossseizoen zit erop voor Wout van Aert, zijn focus gaat nu helemaal naar de weg. Johan Museeuw gelooft alleszins in zijn kansen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Wout van Aert pakt het dit jaar wat anders aan. Hij begon met heel wat minder vorm aan zijn veldritseizoen en kon daardoor ook nooit echt in duel gaan met wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Het WK veldrijden werd geschrapt om een piek uit te stellen tot het voorjaar. Zijn hoogtestage werd zelfs verplaatst van voor het openingsweekend naar erna. Van Aert hoopt zo in zijn beste vorm aan de start te staan in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Museeuw gelooft in Van Aert

Het geloof is er ook bij enkele toppers uit het verleden. Ex-wereldkampioen Paolo Bettini werd gevraagd wie het voorjaar zal domineren. "Ik denk Wout van Aert", zei hij bij Sporza. En Van der Poel dan? "Hij is ook erg sterk ja."

Ook Johan Museeuw gelooft nog altijd in Van Aert. "Als we kijken naar de crossen van de afgelopen weken, moeten we Van der Poel zeggen. Maar ik blijf geloven dat Wout van Aert dit jaar voor het eerst de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wint. Daar durf ik…500 euro op zetten!"