Nieuwe carrière op komst voor Toon Aerts? José De Cauwer: "Potentieel van hier tot ginder"

Toon Aerts mag stilaan beginnen aftellen naar zijn comeback in het veld. Maar ook deze zomer staan er nog belangrijke wedstrijden op zijn programma.

Doordat de dopingschorsing van Toon Aerts pas midden februari afloopt, kan hij dit seizoen slechts drie crossen rijden. In Sint-Niklaas (17/02), Brussel (18/02) en Oostmalle (25/02) komt Aerts nog aan de start.

Dat zijn slechts drie crossen, maar deze zomer gaat Aerts ook een aantal gravelwedstrijden rijden. En José De Cauwer ziet wel veel potentieel voor Aerts in het gravel.

Beter in gravel dan veldrijden?

"Ik denk dat je zelfs een betere gravelcoureur bent dan nu in de moderne crossen met dat draaien en keren. Jij hebt body en afstand, dat heb je wel nodig voor gravel", zegt hij bij de podcast Lambert & Albert.

"Je kunt voldoende bergop rijden, je valt zomaar niet stil en nog eens goed sturen. Potentieel van hier tot ginder. Veel gravelrenners kunnen veel minder sturen dan jou. Je hebt zoveel voordelen", stelt De Cauwer.

Aerts gaf uiteindelijk toe dat hij ook uitkijkt naar het gravelen en zich ook wil plaatsen voor het WK gravel. "Het is een doel, ik steek dat niet onder stoelen of banken. We willen richting het BK zeker al zien wat het geeft."