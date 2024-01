📷 Geen Caleb Ewan te zien voor eigen publiek: Drie op een rij voor Intermarché-Wanty

Caleb Ewan kwam er niet aan te pas in de Surf Coast Classic in Australië. De overwinning was voor Biniam Girmay van Intermarché-Wanty.

158 bijna zo goed als vlakke kilometers in de Surf Coast Classic. Het waren dan ook de sprinters die voor de overwinning streden. Biniam Girmay haalde het voor Elia Viviani (INEOS Grenadiers) en Corbin Strong (Israel-Premier Tech). Caleb Ewan kon in eigen land niet meedoen voor de zege. Hij eindigde als twaalfde. “Ons plan was om de wedstrijd van bij de start te controleren en dat hebben we perfect uitgevoerd”, zei de Eritreër na zijn overwinning. “We wisten dat het belangrijk was om in de supersnelle finale met verschillende rotondes de juiste slipstream te kiezen. Dankzij het perfecte werk van al mijn ploeggenoten de hele dag kon ik naar mijn eerste zege van het seizoen sprinten.” Het is al voor het derde seizoen op rij dat Girmay erin slaagt om Intermarché-Wanty in januari een ritzege te schenken. “Uitstekend voor ons vertrouwen. Deze avond zullen we wellicht nog wat extra profiteren met een glaasje bubbels, vooraleer er deze zondag opnieuw voor te gaan in de Cadel Evans Great Ocean Road Race!” VICTORY FOR BINIAM GIRMAY!!!!! 🥇 #SurfCoastClassic pic.twitter.com/YtQI1crqWF — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) January 25, 2024