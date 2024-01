Groenewegen komt met enkele straffe uitspraken over de zware crash van Jakobsen in Polen

Op 6 augustus 2020 crashte Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Dylan Groenewegen werd voor het ongeval uiteindelijk 9 maanden geschorst.

Dylan Groenewegen was de grote schuldige voor de crash van Fabio Jakobsen, maar uiteindelijk blijft hij met een gemengd gevoel terugkijken op de gebeurtenissen van 2020.

In de podcast De Grote Plaat spreekt Groenewegen nog over toen. “Pijnlijk om te zien was dat”, klinkt het bij de renner van Jayco-AlUla. “Vreselijk hoe Fabio de hekken in vliegt en hoe de hekken over de weg vliegen. Ik schrok ook van mezelf. Ik week van mijn lijn. We reden 84 per uur en de combinatie van al die factoren en wat er met Fabio gebeurt, maakt het vreselijk.”

Zelf brak hij zijn sleutelbeen ook op verschillende plaatsen en moest hij uiteindelijk het podium nog op. Pas enkele dagen later besefte hij wat er gebeurd was en uiteindelijk dacht hij aan stoppen met koersen.

“Veel vrienden die toen langskwamen, zoals Lars Boom, hebben toen gezien dat het er niet best uit zag. Zij hebben zich echt wel zorgen gemaakt of de situatie nog goed ging komen, of ik nog ging fietsen. Ik had toen een zwangere vrouw thuis, wat ook niet vlekkeloos ging en vanaf de crash in Polen begon dat ook vervelend te worden.”

Maar de Nederlander zit ook met het gevoel dat de 9 maanden schorsing die hij kreeg veel te zwaar was voor wat er gebeurde. “Achteraf gezien is het veel te veel. Ik week van mijn lijn en omdat er iemand heftig valt, word ik lang geschorst. Ik had liever gezien dat in de periode erna bij gelijke gevallen waar dan niemand valt, ook straffen worden uitgedeeld. Maar dat gebeurde eigenlijk niet.”