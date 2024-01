"Wat een motivatie": veldrijder krijgt veel lof voor opofferingen

In het veldrijden is het op dit moment vooral uitkijken naar het WK in Tabor. Axel Merckx twijfelt niet aan wie de wereldtitel zal pakken.

Mathieu van der Poel won afgelopen zondag voor één keertje niet in de cross dit seizoen. Na materiaalpech en een botsing met een paal moest de Nederlander de overwinning in de Wereldbekercross laten aan Wout van Aert. Al ging de aandacht achteraf ook naar Mathieu van der Poel en dat zag ook Axel Merckx. De versnelling van de Nederlander om zich weer naar voren te werken was ongezien. De andere renners leken stil te staan. Maar Axel Merck haalt ook nog een ander moment aan dat hem het voorbije weekend enorm getroffen heeft. Daarbij komt hij uit bij Michael Vanthourenhout. “Wat een motivatie afgelopen weekend bij Michael Vanthourenhout”, klinkt het in La Dernière Heure. “Winnen op zaterdag in Zonnebeke en dan nog naar Spanje reizen om daar tweede te worden!”