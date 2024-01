Is regenboogtrui al binnen? Mathieu van der Poel schenkt klare wijn over WK veldrijden: "Dat maakt niet uit"

Zijn jaar in de regenboogtrui is voor de veldrijder Mathieu van der Poel bijna ten einde. Een nieuw WK lonkt stilaan. De topfavoriet spreekt zich uit over zijn kansen en de omstandigheden.

Door de afwezigheid van Van Aert en Pidcock lijkt het onwaarschijnlijk dat Van der Poel naast de wereldtitel pakt. Is die nieuwe regenboogtrui nu al binnen? "Neen, zeker niet." Waarom zou dat dan niet het geval zijn? Weersomstandigheden spelen altijd een rol, maar Sven Nys heeft al laten weten dat het een snel en droog WK wordt. Wat mag het voor Van der Poel zijn qua type parcours? "Alles. Dat maakt op zich niet heel veel uit. Liefst wel een lastige omloop. Het eerste WK dat ik in Tabor bij de elite heb gereden, was technisch en lastig. Dat zijn wel leuke omstandigheden." Ik heb sowieso de beste papieren Op puur atletisch gebied kan geen enkele andere veldrijder hem iets in de weg leggen. "Neen, maar alles moet altijd gereden worden. Je moet gezond blijven. Iemand kan boven zichzelf uitstijgen op een WK. Pech kan ermee gemoeid zijn. Ik bereid het gewoon voor zoals ik elk ander WK zou voorbereiden." Zijn gezondheid, daar lijkt Van der Poel nog het meeste wakker van te liggen. "Ik heb sowieso de beste papieren, daar moeten we niet flauw over doen. Maar elke cross moet gereden worden."