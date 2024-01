José De Cauwer geeft Toon Aerts gouden raad in aanloop naar eerste veldrit: "Hij gaat bloed proeven, hé"

Ook José De Cauwer kijkt best wel uit naar de eerste veldrit die Toon Aerts na afloop van zijn schorsing gaat rijden in Sint-Niklaas. Al zal vooral diens zomer op de weg belangrijk zijn, oppert De Cauwer.

Beiden hebben aangeschoven in de podcast LAMBERT & ALBERT en daar viel het op hoe scherp Aerts al staat. "Dat gaat ook nodig zijn. Hij valt in, hé. Ik ga u nu niet bang maken", richt José De Cauwer zich tot de geschorste veldrijder. "Hij gaat bloed proeven, maar dat moet, hé. En dan nog een geweldige zomer erbij. En dan is hij klaar."

Van zijn uitslagen in zijn eerste crossen moet Aerts niet wakker liggen, aldus De Cauwer. "Je moet veel verder kijken. Het is wel belangrijk dat je die drie crossen nog gaat doen. Als je daar een gevoel aan overhoudt dat er nog iets bij moet komen: en dan? Op zich geen enkel probleem. In mijn ogen draait het om de zomer."

© photonews

Die moet Aerts in staat stellen om weer zijn topvorm te bereiken. De Cauwer geeft Aerts advies over wat hij op de weg zeker niet moet doen. "Geen domme inspanningen leveren. Niet in een rondje op de eerste dag in een ontsnapping van 150 kilometer kruipen die niets opbrengt."

Wat is dan wel de aangewezen aanpak? "Finales van koersen rijden. Die zelf zo hard mogelijk maken, dat gaat hem beter maken."