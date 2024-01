Ongelooflijke specialiteit van Remco Evenepoel zet ook andere wereldtopper aan tot actie

Remco Evenepoel heeft een ongelooflijke specialiteit waar hij over de hele wereld voor wordt geroemd: aerodynamica op de fiets. En dat inspireert ook andere grote namen.

Zelfs zijn grootste criticasters kunnen niets inbrengen tegen het feit dat Evenepoel enorm aerodynamisch is. Die kwaliteit heeft hem ondertussen ook al de wereldtitel tijdrijden opgeleverd. En ook andere ronkende namen zijn op zoek naar progressie op dit gebied.

Dat kunnen zelfs heel andere type renners zijn, zoals Mark Cavendish. Astana-trainer Vasilis Anastopoulos heeft aan Cycling Weekly laten weten dat Cavendish momenteel op hoogtestage is in Colombia om zijn capaciteiten qua aerodynamica te verbeteren.

© photonews

Er wordt geen specifieke verwijzing naar Evenepoel uitgesproken, maar hij is wel dé waardemeter om voldoende aero te zijn in het peloton. Bovendien hebben zowel Cavendish als Anastopoulos een link met hem: beiden waren in het verleden immers aan de slag bij Soudal Quick-Step.