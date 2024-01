Mathieu van der Poel spoelt Benidorm-kater door op Belgische bodem en rekent af met moedige Vanthourenhout

Benidorm kan Van der Poel nu helemaal achter zich laten. Een terugkeer naar Belgische bodem betekent voor hem ook het opnieuw aanknopen met een overwinning. En weer wat extra vertrouwen voor het WK. Dat zal er ook wel zijn voor Michael Vanthourenhout, die knap tweede werd in Hamme.

Door een moeilijke start verdween Van der Poel even in het pak. En een lange inhaalrace afwerken, is toch niet ideaal om dan aan het eind nog fris genoeg te zitten. Die les heeft de man in de regenboogtrui wel geleerd in Benidorm. Deze keer was er iets minder werk aan de winkel en beetje bij beetje zette VDP orde op zaken.

Dat gebeurde redelijk snel, want Van der Poel was één van de zes leiders toen zich voor het eerst echt een kopgroep vormde. Vanthourenhout, Iserbyt, Vandebosch, Vandeputte en Van der Haar waren de anderen vooraan. Na drie ronden was het zestal nog altijd bijeen.

VAN DER POEL DOET TURBO SPREKEN IN DE MODDER

Dan vond Van der Poel het welletjes: zijn volle vermogen laten spreken op een modderstrook was voldoende om de rest op achterstand te zetten. Al kraakte Vanthourenhout niet helemaal. Het volhouden was een andere zaak. De Europese kampioen moest de wereldkampioen uiteindelijk laten gaan, maar beperkte wel moedig de schade.

De achterstand van Vanthourenhout varieerde zowat tussen de 6 en de 15 seconden. Van der Poel zou die bonus wel kunnen managen, op weg naar een nieuwe succesvolle solo. De tweede plek van Vanthourenhout mag zeker ook gezien worden. Iserbyt klopt Vandeputte om de strijd om de derde plaats in de Flandriencross.