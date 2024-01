Paul Herygers doet na nieuwe demonstratie gewaagde uitspraak maar krabbelt al meteen terug

Even voorbij de middag, dan durft Paul Herygers al wel eens een gewaagde uitspraak te doen. Al heeft de cocommentator zichzelf meteen gecorrigeerd. Die uitspraak kwam er bij de overwinning van Fem van Empel in Hamme.

Een dubbel crossweekend dient zich nog eens aan en in Hamme heeft Fem van Empel bij de vrouwen nog eens de puntjes op de i gezet. De wereldkampioene had in de Flandriencross 1'08" voor op Brand en 1'38" op Bakker. De Belgische rensters Verdonschot en Riberolle maakten de top 5 compleet.

Voor Van Empel is het de zestiende zege van het seizoen. Paul Herygers werd tijdens de uitzending op VRT na haar zoveelste glansprestatie meteen enthousiast. "Maken we er al zeventien van met het oog op morgen?" Al volgt wel snel een andere bedenking. "Pas op, er zitten er nog twee te wachten thuis."

© photonews

"Alvarado is nu aan het kijken en aan het zeggen: "Hoho, dat is wat vroeg. Ik ben er morgen ook, mijn benen zijn terug hersteld, er is progressie." En Puck Pieterse is er ook, jawel", concludeert Herygers. Wel is het zo dat Van Empel door haar ruime voorsprong aan het einde van de cross in Hamme al wat kon recupereren.

"Op het einde denk je dan wel al aan de dag van morgen", verwijst de renster van Visma-Lease a Bike naar de cross in Hoogerheide. "Dat wordt een enorm zware dag."