Vanthourenhout een bedreiging op het WK? Mathieu van der Poel geeft zelf het antwoord

Mathieu van der Poel heeft in Hamme voor de elfde keer dit seizoen gewonnen. Europees kampioen Michael Vanthourenhout kon uiteindelijk het langste volgen

De start van Mathieu van der Poel in Hamme was niet de beste. De wereldkampioen liet zich wat wegdrukken, maar dook toch als zesde het veld in. Zoals voorspelt wachtte de wereldkampioen ook enkele rondes af.

Maar na 25 minuten versnelde hij toch in de materiaalpost. Vanthourenhout kon als enige volgen, de rest moest de rol helemaal lossen. De Europese kampioen kon een ronde in het wiel blijven, maar moest dan toch lossen. Al bleef het verschil wel klein.

Vanthourenhout en het WK

Daar had Van der Poel wel een duidelijke verklaring voor. "Ik heb veel getraind in Spanje en voelde dat dat nog in de benen zat. Het ontbrak me vandaag wat aan frisheid, al was dat eigenlijk ook wel te verwachten."

Europees kampioen Vanthourenhout maakte indruk in Hamme, ook op Van der Poel. "Hij was vorige week ook sterk en is iemand om altijd rekening mee te houden", doelt Van der Poel op het WK in Tabor.