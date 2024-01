📷 Eli Iserbyt en Mathieu van der Poel doen opnieuw monden openvallen in Hoogerheide

Er lijkt een trend ingezet in het veldrijden. Mathieu van der Poel pakte in de kerstperiode al uit met een paar bolides, nu heeft ook Eli Iserbyt de smaakt te pakken.

Mathieu van der Poel kwam tijdens de kerstperiode al een paar keer aan in een peperdure Lamborghini. Met wel drie verschillende auto's kwam de wereldkampioen aangereden eind vorig jaar.

Dat zijn natuurlijk allemaal gesponsorde wagens en dat deed ook in West-Vlaanderen een belletje rinkelen. Bij AE Cars uit Izegem zetten ze dit weekend een paar auto's klaar voor Eli Iserbyt.

Iserbyt en Van der Poel pakken uit

In Hamme kwam hij aan met een grijze Porsche, voor Hoogerheide kreeg hij ook een speciale wagen. In een zwarte Mercedes GTS met gouden velgen, om zijn eindzege in de Wereldbeker te vieren.

En ook Mathieu van der Poel pakte opnieuw uit met zijn blitse bolide in Hoogerheide. Hij kwam opnieuw aan in zijn Lamborghini Urus S, met zijn gepersonaliseerde nummerplaat.