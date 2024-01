Paul Herygers valt compleet uit de lucht na onthulling over Sven Nys: "Kan het me amper voorstellen"

Paul Herygers is zo wat de encyclopedie van het veldrijden, maar ook hij wordt nog wel eens verrast met een nieuwtje. Dat was het geval over de speciale koersbroek van Sven Nys.

Tijdens zijn carrière liet Sven Nys voor wedstrijden een speciale broek maken, zonder zeemvel. "Oei, dat is volledig nieuw voor mij", reageerde Herygers bij Sporza. "Ik kan het me eigenlijk amper voorstellen." "Ik weet niet wat voor gevoel het zou geven, zo zonder zeem crossen." Nys wou vooral vermijden dat opspattend water zich zou opstapelen in zijn zeemvel, waardoor hij moest rondrijden met een soort 'pamper'. Nys bevestigt verhaal "Dat is helemaal waar", bevestigde Nys zelf. "Mijn koerspakken werden gemaakt met een heel dun stofje, want ik wilde dat pampergevoel niet. Dat zorgde ook voor extra gewicht en schuurde nog eens tussen je billen." "Ik paste mijn zadel daardoor ook aan, het stond iets hoger omdat het zeem veel dunner was. Op training zette ik mijn zadel dan weer iets lager. Iedere week moest mijn fiets dus opnieuw afgesteld worden." "Ik deed het vooral in mijn jaren bij Rabobank (1999-2005), de laatste jaren zijn de zemen er stevig op vooruit gegaan en het is nu veel minder van toepassing. Er worden nu zemen uit het triatlon gebruikt, van veel betere kwaliteit."