Zorgen om Sanne Cant? Belgisch kampioene liep stevige blessure op

Opvallende afwezige zaterdag in Hamme, Belgisch kampioene Sanne Cant. Ze gaf op het laatste moment verstek door een blessure.

De Belgische kampioene was er zaterdag niet bij in Hamme, maar het was niet meteen duidelijk waarom. Tot co-commentator Paul Herygers met meer nieuws op de proppen kwam, dat niet meteen geruststellend klonk.

"Sanne Cant heeft een zwaar verschot in haar rug, ze kan amper stappen. Ze is al wel behandeld, maar niet bekwaam om te crossen. Vermoedelijk zal ze er dus ook in Hoogerheide niet bij zijn", zei hij bij Sporza.

Of de Belgische kampioene straks aan de start komt van de laatste manche van de Wereldbeker van dit seizoen, is nog onzeker. Wellicht zal ze ook geen risico's willen nemen met het oog op het WK en het wegseizoen.

Klassement Wereldbeker

Voor het klassement in de Wereldbeker hoeft Cant het al zeker niet te doen. De Belgische kampioene reed maar zes van de dertien manches die al gereden zijn en staat op de 21ste plaats in het klassement.