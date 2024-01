Adrie van der Poel komt met duidelijk statement over feit dat zijn zoon niet meer zou crossen

Mathieu van der Poel zet zondag op het WK in Tabor een punt achter zijn veldritseizoen. Het is uitkijken of de Nederlander de volgende jaren ook nog zal crossen.

Mathieu van der Poel pakte zondag in Hoogerheide op de GP Adrie van der Poel zijn twaalfde overwinning op dertien crossen deze winter. Al enkele keren was te horen dat het WK in Tabor van komende zondag niet alleen de laatste cross van deze winter wordt, maar mogelijk ook de laatste uit de carrière van Van der Poel. Zelf wil de Nederlander dat nog niet gezegd hebben, maar hij sluit niet uit dat hij één of misschien zelfs twee jaar eens niet zal veldrijden in de winter. Ook vader Adrie denkt er niet aan dat Van der Poel zal stoppen met crossen. “De cross is een heel mooie overbruggingsperiode. Dan hoef je geen maanden zomaar te trainen”, klinkt het bij Algemeen Dagblad. Van de Ronde van Lombardije tot de Tour Down Under zijn er wel wat koersen, maar dat behoort niet tot de doelen van de Nederlander. Adrie kan dan ook niet voorstellen, zo voegt hij er nog aan toe, dat de GP Adrie van der Poel het volgend jaar zonder een Van der Poel zal moeten stellen.