Belgische bondscoach lovend én kritisch over Thibau Nys, maar doet vooral straffe uitspraak over Mathieu van der Poel

Als je zoals Mathieu van der Poel tijd hebt voor een zegegebaar, is dat een mooie bonus. Een straffe uitspraak van de Belgische bondscoach: Van der Poel zal op het WK nog beter zijn.

In elf van zijn twaalf crossen tot dusver heeft Mathieu van der Poel afgerekend met de Belgen. Die ene cross werd gewonnen door een Belg die er op het WK niet bij zal zijn. De adelbrieven van Van der Poel spreken voor zich. Sven Vanthourenhout verwacht dat er nog een schep bovenop komt in vergeliking met Hamme en Hoogerheide.

"Ik denk dat we komende zondag op het WK nog een betere versie van Mathieu gaan zien", zet Vanthourenhout in LAMBERT & ALBERT iedereen met de voeten op de grond. "Ik vond het het afgelopen weekend niet de beste versie in Hamme en Hoogerheide, maar het volstaat nog altijd om te winnen."

© photonews

Dat is al veelzeggend over wat de Belgen op het WK mogen verwachten. "In dat opzicht moeten we ons geen illusies maken. Ik vond het trouwens wel straf van Thibau Nys dat hij die eerste inspanning van Mathieu in Hoogerheide kon overleven. Meer zelfs, ik had vanaf dat moment altijd geprobeerd om in het wiel te blijven van Mathieu."

Thibau Nys nam nog even de koppositie over. Dat zou Vanthourenhout hem in die situatie dan toch afraden. "Niet dat dat op dat moment zo veel energie kost, maar ik had dat niet meer gedaan."