Sven Nys denkt niet dat Van der Poel in de valkuil zal trappen: "Dat hebben we bij Mathieu vaak gezien"

De aanpak van Mathieu van der Poel zorgt ook voor een duidelijke valkuil. Sven Nys gelooft dat het in het geval van Van der Poel wel goed zal uitdraaien.

Van der Poel mikt in de aanloop naar het WK veldrijden op supercompensatie. Na een fase van zware belasting op training volgt vermoeidheid. En nu moet er dus een fase komen van goed herstel, wat dan weer moet leiden tot de toename van het prestatieniveau. De zogeheten supercompensatie.

"Het is een traject van lange adem", beschrijft Sven Nys in Sporza Daily. "Er wordt lang heel intensief getraind met een beperkt herstel. Dat hebben we ook de afgelopen weken bij Mathieu vaak gezien. Hij heeft de ochtend van de wedstrijd in Benidorm bijvoorbeeld nog genoeg kilometers gemaakt.

WAARSCHUWING VAN SVEN NYS

Dat heeft hij dan ook in de cross mogen ervaren. "Zo staat hij niet fris aan de start, maar probeert hij dat hogere niveau op te zoeken. Dat komt er pas als je er goed herstel tegenover zet. Maar als het simpel was, zou iedereen het zomaar kunnen toepassen. Het hangt ook af van de prestaties die je nog wilt leveren."

Niet alle crossers hebben wat dat betreft in dezelfde situatie gezeten. "Van der Poel kan nog crossen winnen, omdat hij een supertalent is. Maar ik kan me inbeelden dat een Eli Iserbyt dat risico niet wilde lopen als leider in de Wereldbeker."

VAN DER POEL SUPERTALENT

De aanpak van Van der Poel is ergens ook een valkuil, want bij overbelasting kan dat herstel dat niet meer goedmaken. "Of als je te lang herstelt, dan treedt de supercompensatie niet op." Maar Nys vreest niet voor zulk scenario voor Van der Poel. "Want op het moment van de waarheid, zal hij er wel staan."