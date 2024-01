🎥 Nog sneller dan in de Formule 1? Van Lerberghe en Merlier maken indruk met ... fietswissel

Tim Merlier werd derde in de eerste rit van de AlUla Tour. Er had mogelijk nog meer kunnen inzitten, maar het was al een half mirakel dat de Belg überhaupt kon meesprinten. Met dank aan Bert Van Lerberghe.

Door een slag in het wiel na een contact met de Italiaan Alessandro De Marchi moest Tim Merlier van fiets wisselen. En dat deed hij in stijl op vijf kilometer van de streep, door met zijn ploegmaat Bert Van Lerberghe te wisselen. Daardoor moest hij weliswaar sprinten op een fiets die de zijne niet was, maar kon hij toch nog naar de derde plaats sprinten. Met dank ook aan de snelheid waarmee gewisseld werd. Iets waar ze zelfs in de Formule 1 jaloers kunnen op zijn? Que tal a troca de bike de @MerlierTim no #AlUlaTour ? pic.twitter.com/aiDClFsU2u — O País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) January 31, 2024 Bekijk de beelden gerust zelf ook eens en zeg u zelf: kan u het sneller? Het was een waanzinnige move en goed op elkaar ingespeeld van de renners van Soudal Quick-Step, zoveel is duidelijk.