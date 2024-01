Belgische ex-prof woont nu in Spanje: "Louis Talpe, Gert Verheyen en Koen Casteels kwamen hier al over de vloer"

Kent u Jurgen Van Goolen nog? Hij was profwielrenner van 2002 tot 2013 en stond te boek als een absoluut toptalent bij de jeugd. Als prof kwam het er nooit helemaal uit, nu resideert hij in Spanje als verhuurder van fietsvakanties.

Jurgen Van Goolen kon op allerhande parcoursen goed uit de voeten en was niet vies van een stevige klauterpartij. Bij de jeugd stond hij als een absoluut toptalent te boek en won hij twee keer de tijdrit op het WK voor beloften, als profwielrenner kwam het er nooit helemaal uit.

Hij werd een keertje zestiende in de Ronde van Spanje en eindigde ook een keertje tweede in het bergklassement. Enkel een etappe in de Route du Sud in 2011 staat op zijn erelijst als overwinning. In 2013 stopte hij als prof, ondertussen is hij aan een nieuw leven begonnen.

© photonews

Hij verhuisde snel naar Spanje en in 2015 ontstond Vuelta Turistica, waarmee hij fietsvakanties organiseert voor wie dat wil. Soms gaat het enkel over het verhuren van fietsen, evenveel andere keren wordt alles tot in de puntjes geregeld.

Bekende Vlamingen en mensen uit alle landen

Zelf fietst hij naar eigen zeggen nog "te weinig", maar hij krijgt wel veel (bekend) volk over de vloer: "Acteur Louis Talpe, voetbalcommentator Peter Vandenbempt, doelman van de Rode Duivels Koen Casteels en oud-voetballers Gert Verheyen en Jelle Van Damme waren hier al", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Maar het is zeker niet zo dat de belangstelling zich beperkt tot ons land. Hier passeren ook Polen, maar ook Canadezen en Amerikanen. Alleen de belangstelling van wielerteams is wat verminderd, omdat zij tegenwoordig beter en beter zelf georganiseerd geraken."