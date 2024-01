Is Eli Iserbyt de opvolger van Sven Nys? Paul Herygers geeft zijn ongezouten mening

Eli Iserbyt presteerde dit jaar op een bijzonder constant niveau. Hij won de Wereldbeker, de Superprestige en werd voor het eerste Belgisch kampioen.

Terwijl heel wat renners een specifiek klassement uitkiezen of pieken naar de kampioenschappen, staat Eli Iserbyt er van het begin tot het einde van het seizoen. En dat heeft hem duidelijk geen windeieren gelegd.

Zonder zijn ziekte rond de jaarwisseling had Iserbyt ook meegedaan voor de eindzege in de X2O Trofee. Iserbyt moest toen verstek geven voor de manches van Baal en Koksijde en kreeg enkele minuten aan zijn broek.

Iserbyt de nieuwe Nys?

Kan de vergelijking gemaakt worden met Sven Nys? Hij stond er ook altijd van het begin tot het einde van het seizoen. "Misschien wel. Hij toont zich al meerdere jaren tijdens het ­hele seizoen. Hij verdiende de ­tricolore trui dan ook", zegt Paul Herygers bij Het Nieuwsblad.

Net als Nys maakte Iserbyt al een paar keer mee dat zijn beste vorm al weg was op het WK. Maar Herygers wil de twee niet helemaal vergelijken. Omdat Nys veel meer wedstrijden won, ook tegen verschillende generaties.

"Zelfs tegen deze Van Aert en Van der Poel had hij kansen. Hij was echt gene gewone hé. Dat hij vijftig wereldbekeroverwinning op zijn palmares heeft staan is daar het beste bewijs van", besloot Herygers nog.