Zdenek Stybar en vrouw Ine gaan door woelig water: "Niet de beste fase in onze relatie"

Zondag na het WK veldrijden in Tabor neemt Zdenek Stybar afscheid als renner. Daarna wil hij vooral zijn huwelijk opnieuw op de rails krijgen.

Op professioneel vlak heeft Stybar niet de makkelijkste periode achter de rug. Sinds 2020 sukkelt hij met zijn gezondheid. Een hartoperatie, contracten die niet werden verlengd, een ingreep aan de liesslagaders van mijn beide benen, drie covid-besmettingen.

Maar ook privé liep niet alles op wieltjes. "Ine en ik hebben samen drie lastige jaren achter de rug", zegt Stybar bij HLN. De derde covid-besmetting hakte er stevig in bij Stybar, zowel fysiek als mentaal. Ondertussen moest zijn zoon van school veranderen en kreeg zijn vrouw een tweede miskraam.

"Sinds juni vorig jaar gaan we samen door woelig water, beleven we niet de beste fase in onze relatie", gaat Stybar verder. "We hebben daar serieus van afgezien. We weten het niet goed, welke richting we precies uit willen."

Resetten

De twee zijn de laatste jaren wat uit elkaar gegroeid, daarom komt hun relatie tijdens het wielerpensioen van Stybar op de eerste plaats. Met eerst een overgangsperiode waarbij ze zich willen heroriënteren.

Stybar trekt daarvoor naar India, zonder vrouw of zoon, maar met een ex-trainingsmaat. Om eens helemaal weg te zijn uit zijn vertrouwde bubbel. Daarna gaat Ine ook even voor een week weg, om daarna opnieuw op te bouwen.

Al beseft Stybar wel dat het twee kanten kan uitgaan en de conclusie kan zijn dat ze elk hun eigen weg gaan. "Maar het is voor alle duidelijkheid níet waar we naar streven. We bekijken het constructief. Tegen de paasvakantie hopen we met z’n drieën 100% chill te zijn."