David van der Poel kan zich enorm ergeren aan het huidige veldrijden en gaat los: "Ik snap zo veel dingen niet"

David van der Poel zal zijn broer Mathieu dit weekend in het veldrijden wellicht nog een wereldtitel aan diens palmares zien toevoegen. David is zelf een jaar ex-crosser en fronst soms de wenkbrauwen bij wat hij nu ziet.

Iemand wiens ingesteldheid hij wél kan appreciëren, is Eli Iserbyt. "Hij is de enige die nooit klaagt, nooit zaagt, die niet bezig is van 'Hoehoe, we rijden te veel crossen' of 'Ooh, we moeten het vliegtuig nemen en vijf uur in de auto zitten'. Dat stoort mij bij de rest", bekent David van der Poel in Het Laatste Nieuws.

Zulke opmerkingen zijn dus niet aan hem besteed. "Crossers zijn tegenwoordig precies bang om ergens naartoe te gaan. Die willen om tien uur 's ochtends in de auto stappen met hun familie en om vijf uur terug thuis zijn. Ik snap vandaag zo veel dingen niet."

DAVID VAN DER POEL ZIET VREEMDE REDENERINGEN

Ook op sportief vlak. "Ik zie renners hun klassement opgeven, maar voor wat? Om beter te zijn op het WK? Wat is het verschil tussen vijfde of achtste worden? Als ik vraag wie drie jaar geleden derde en zesde was op het WK: dat weet niemand. Ook geen wielerjournalisten."