Niels Albert blijft bij zijn standpunt over Mathieu van der Poel en komt met nog een straffere voorspelling op de proppen

Neen, het standpunt van Niels Albert is nog altijd niet gewijzigd. Mathieu van der Poel gaat volgens hem in Tabor opnieuw wereldkampioen veldrijden worden.

De voormalige veldrijder heeft eerder al laten verstaan dat hij geen verrassing verwacht bij de mannen en herhaalt dat nog eens in Het Laatste Nieuws. "Bij ons in de fietswinkel hebben we een WK-poll lopen. Over de winnaar discussiëren we niet, je moet aanduiden wanneer de beslissing valt."

Veelzeggend. Albert komt ook met zijn eigen voorspelling. "Langer dan zes minuten duurt het niet. Je moet al echt doemdenken om Mathieu niet te zien winnen." Is er dan geen enkel scenario denkbaar waarbij Van der Poel niet als winnaar over de streep komt?

Enkel bij onnoemlijk veel pech, zweert Albert. "Dat kan alleen als hij zijn derailleur kapot rijdt en een halve ronde moet lopen naar de materiaalpost."