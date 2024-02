Sanne Cant doet opnieuw een paar heel verrassende uitspraken

Een paar verrassende uitspraken? Daar moet je dezer dagen voor bij Sanne Cant zijn. De veldrijdster hecht veel belang aan het WK Team Relay en denkt zelf sneller te rijden dan op het vorige WK in Tabor.

Sanne Cant verraste al in aanloop naar het WK veldrijden door te verkondigen dat het niet haar laatste WK zal zijn. Opvallend, omdat ze eerder heeft laten doorschijnen dat haar laatste BK wel reeds achter de rug is. Volgende verrassing? Het WK Team Relay is voor haar wel héél erg belangrijk.

Terwijl het individuele nummer, ook bij de vrouwen, wellicht op meer belangstelling kan rekenen. "Als ik daar met een goed gevoel heb rondgereden, zal ik tevreden zijn. Maar ik kan daar geen plaats opkleven. De Mixed Team Relay van vrijdag vind ik veel belangrijker."

SANNE CANT NU SNELLER DAN IN 2015

De verklaring is simpel: in de Team Relay liggen er betere kansen. "Ik heb niet getwijfeld om daar aan mee te doen." Ondertussen is het negen jaar geleden dat Cant in Tabor bij de vrouwen zilver pakte. "Ik denk persoonlijk dat ik op dit moment sneller rijd dan toen", verrast Cant opnieuw.

"Maar alles is gewoon veranderd", vervolgt de vijftienvoudige Belgische kampioene. "Alles gaat er nu wat wetenschappelijker aan toe."