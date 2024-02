Team van Pogacar wilde bijzonder ver gaan: Demi Vollering kreeg monsteraanbieding

Demi Vollering, de Tourwinnares van vorig jaar en ploegmate van Lotte Kopecky, heeft deze winter een monsteraanbieding gekregen. Ze legde het aanbod van de ploeg van Tadej Pogacar wel naast zich neer.

Het vrouwenwielrennen zit enorm in de lift en dat is merkbaar aan de lonen. In 2020 werd er een minimumvergoeding van 15.000 euro per jaar ingevoerd, dat is intussen opgetrokken naar 35.000 euro per jaar.

Al zijn er ook lonen die daar ver bovenuit steken. Jaarsalarissen van 100.000 tot 200.000 euro zijn geen uitzondering meer. De absolute toprensters kunnen zelfs rekenen op bedragen tot een half miljoen euro.

Eén miljoen euro voor Vollering

En toch wilde het team van Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, deze winter bijzonder ver gaan Demi Vollering binnen te halen. Volgens Nederlanders analiste Marijn de Vries schotelden ze Vollering een contract van één miljoen euro per jaar voor, zegt ze bij NRC.

"Mijn oren klapperden. Een miljoen! De recentste bedragen die rondgingen voor wielrensters aan de absolute wereldtop, gingen over ongeveer de helft daarvan. Wat me misschien nog wel het meest verbaast, was dat niemand echt verbaasd leek. En eerlijk, mij verbaast het ook niet."