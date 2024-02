José De Cauwer spreekt klare taal over afscheid van Mathieu van der Poel als crosser

Gaat Mathieu van der Poel volgende winter nog crossen? De wereldkampioen liet het achterste van zijn tong niet zien, maar volgens José De Cauwer is het duidelijk.

"Crossen in de winter is iets dat veel energie kost. Buiten de wereldtitel en het plezier is er in het veld voor mij niet heel veel meer te winnen. Bovendien wordt mijn focus meer en meer verlegd naar de weg", reageerde Mathieu van der Poel na het WK bij Sporza.

Een beslissing over zijn toekomst als veldrijder heeft Van der Poel dus nog niet genomen, maar het lijkt er meer en meer op dat hij volgende winter niet in het veld te zien zal zijn. "Ik denk dat niemand anders dan hij de beslissing zal nemen", zei José De Cauwer.

Wout van Aert als voorbeeld?

"En ik denk dat hij niet meer in de cross komt. Volgend seizoen dus, vooral omdat Wout van Aert nu zijn indeling anders gedaan heeft. Dat wil nu niet zeggen dat Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gaat winnen.

"Maar gewoon voor zichzelf. Het is veel en allemaal na elkaar. Wereldkampioen op de weg, nog wat mountainbiken, Olympische Spelen meepakken. Hij zal toch ook eens moeten resetten en stoppen, denk ik dan."