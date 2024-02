Albert en Groenendaal vellen oordeel over seizoen van Eli Iserbyt na gemiste WK-medaille

Eli Iserbyt heeft op het WK veldrijden naast een medaille gegrepen, wat de kers op de taart van zijn seizoen zou zijn geweest. Niels Albert en José De Cauwer vellen een oordeel over zijn seizoen.

Eli Iserbyt maakte voor het crossseizoen een doel van alle klassementen en slaagde daar bijna helemaal in. De Wereldbeker en de Superprestige won hij, de X2O Trofee moest hij in de eindejaarsperiode laten varen door ziekte.

Iserbyt herpakte zich wel nog na die ziekte en werd in Gullegem voor het eerst Belgisch kampioen bij de profs. Met acht zeges heeft Iserbyt na Mathieu van der Poel ook de meeste overwinningen dit seizoen.

Albert, Groenendaal en De Cauwer

Die derde opeenvolgende medaille op het WK zat er dus wel niet in. "Dat had een bekroning geweest op zijn seizoen. Maar ook zonder die medaille mag hij tevreden terugkijken", zei Niels Albert bij Sporza.

"Hij heeft enkele crossen ook kunnen meedoen voor het podium en gestreden met Van Aert en Pidcock. Dus heel mooi seizoen", vulde Richard Groenendaal aan. "Hij is eigenlijk de enige constante factor geweest dit jaar", zei José De Cauwer nog.

Dat laatste is zeker een feit. Iserbyt reed dit seizoen al 31 crossen en eindigde, behalve een opgave in Hulst, altijd in de top zes. Van de fulltime crossers deed niemand dat Iserbyt dit seizoen na.