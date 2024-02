Belgian Cycling stelt stevig probleem vast na WK veldrijden: "Dat is de grootste uitdaging"

België is slechts met vier medailles teruggekeerd van het WK veldrijden in Tabor. Vooral bij de jeugd was het zoeken naar lichtpunten.

Emiel Verstrynge en Jente Michels zorgden dan wel voor twee medailles bij de beloften, maar zij rijden al voor de helft bij de profs. Volgens Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, liggen de problemen elders. Weinig resultaten bij junioren "Aan de basis, de jongens en de meisjes, is onze instroom niet breed genoeg. Dat is de grootste uitdaging", zegt hij bij Sporza. Bij de junioren mannen werd Arthur Van Den Boer 13de en Mats Vanden Eynde 14de, maar wel als eerstejaars. Bij de junioren vrouwen werd Sanne Laurijssen 15de en Shanyl De Schoesitter 23ste. "We moeten zorgen dat ons land een toekomst heeft in het veld en dan bedoel ik over 5 à 10 jaar", zegt Broché nog. "De spoeling is momenteel te dun. En dat zeg ik met veel respect voor de landgenoten die hier waren of die niet geselecteerd werden. De resultaten liegen niet. Je ziet meer spreiding qua nationaliteiten. Een land als Frankrijk doet het heel goed bij de jeugd."