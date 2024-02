Faillissement treft ook Wout van Aert op financieel vlak

Wout van Aert en zijn ploegmakker Olav Kooij domineerden in september de Tour of Britain. Door financiële problemen wachten ze echter nog op hun prijzengeld.

Olav Kooij won vorig jaar vier ritten in de Tour of Britain, Wout van Aert won één rit en het eindklassement. De ploegmakkers van Visma-Lease a Bike wachten dus wel nog steeds op hun prijzengeld.

Koerspromotor SweetSpot, dat de rittenkoers vorig jaar organiseerde, ging onlangs failliet. De 113.00 euro aan prijzengeld zou nog moeten worden uitgekeerd. Rennersvakbond CPA is nu verantwoordelijk voor het uitkeren van het geld.

Oplossing vinden

"De CPA is al bezig met een manier om achter het geld aan te gaan", zegt CPA-voorzitter Hansen bij Cycling Weekly. Als er niet genoeg geld kan gevonden worden bij SweetSpot, dan moet het geld gehaald worden bij de Britse bond.

"De nationale federatie en de UCI moeten nu een oplossing vinden", zegt Jon Dutton, CEO van British Cycling. "Het is onderdeel van een aantal kwesties die we erven. We moeten het vertrouwen en de geloofwaardigheid tussen alle partijen in deze kwestie weer opbouwen."