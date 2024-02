'Nog een hele tijd wachten op eerste wegkoers van wereldkampioen Mathieu van der Poel'

De crossfiets kan opnieuw voor een tijd aan de kant, de wegfiets neemt opnieuw helemaal de overhand. Maar het wordt wellicht nog een tijdje wachten voor we de wereldkampioen zullen zien.

Remco Evenepoel en Wout van Aert komen deze week al in actie in Portugal en Spanje. Evenepoel rijdt zaterdag de Figueira Champions Classic, terwijl Van Aert zondag dan weer de Clasica de Almeria rijdt.

Op wereldkampioen Mathieu van der Poel is het na het WK veldrijden wel nog even wachten. Vorig jaar begong de Nederlander zijn seizoen begin maart zijn seizoen met de Strade Bianche, daarna Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.

Dit seizoen zal de wereldkampioen ook zijn seizoen in Italië beginnen, maar waar is nog niet duidelijk. Volgens Het Nieuwsblad zou het wel al zeker in Italië zijn, de Strade Bianche of Tirreno-Adriatico zijn een optie.

De grootste kans waar we de wereldkampioen voor het eerst aan de start zullen zien, is wellicht Milaan-Sanremo op 16 maart. Ook in 2022 begon Van der Poel zijn seizoen met La Primavera toen hij de hele winter sukkelde met zijn rug. Over twee weken komt er meer duidelijk over zijn programma.